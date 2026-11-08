سامانه بارشی فعالی که از روز جمعه وارد کشور شد، امروز در ادامه فعالیت خود بیش از ۲۰ استان را در بر گرفته و بارندگی، در مناطق مختلف کشور شدت گرفته است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما با ادامه فعالیت این سامانه بارشی، دامنه‌های زاگرس، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، و مناطق وسیعی از کشور، زیر پوشش بارش باران و برف قرار گرفته‌اند.

بررسی نقشه‌های راداری و ماهواره‌ای نشان می‌دهد هم‌اکنون آسمان در شهر‌های تهران، کرج، اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، اراک، همدان، قزوین، رشت و ساری بارانی است.

بر همین اساس، در استان‌های البرز، تهران، خوزستان، فارس، بوشهر، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری و گیلان باران با شدت متناوب می‌بارد و هم‌زمان در ارتفاعات و گردنه‌های سردسیر این استان‌ها، از جمله دامنه‌ها و گردنه‌های البرز مرکزی و زاگرس، بارش برف گزارش شده است.

این سامانه تا بعدازظهر امروز با وزش تندباد موقت، رعدوبرق و در مناطق مستعد با تگرگ همراه است و از اواخر وقت با نفوذ جریانات سرد شمالی، کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور آغاز می‌شود.

سازمان هواشناسی با هشدار درباره آب‌گرفتگی معابر و لغزندگی مسیر‌های مواصلاتی، بر پرهیز از سفر‌های غیرضروری به مناطق کوهستانی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی تأکید کرده است.