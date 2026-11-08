به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۱۵ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.





ادعای روزنامه تایمز درباره توزیع قرص‌های یُد در برخی مناطق مجاور مراکز هسته‌ای

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت ادعای روزنامه تایمز درباره توزیع قرصهای ید را تکذیب کرد و گفت: هیچ مقام وزارت بهداشت با تایمز مصاحبه نکرده و نقل‌قول منتسب به این وزارتخانه کذب است.



ناکامی میانجیگری‌ها در مذاکرات ایران و آمریکا

دفتر رسانه‌های بین‌المللی قطر صحت اظهارات منتسب به محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در زمینه دست نیافتن آمریکا و ایران به توافق را تکذیب کرد.



ادعای قدیری ابیانه درباره فعالیت ماموران مبارزه با قاچاق پس از پایان ساعات کاری

مرکز اطلاع‌رسانی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ادعای خلاف واقع قدیری ابیانه و اظهارات غیرمستند وی درباره عملکرد پلیس در مأموریت مبارزه با قاچاق سوخت، معاونت حقوقی فراجا از نامبرده در مراجع ذی‌صلاح قضایی شکایت کرد.



ادعاهای حمید رسایی درباره عدم محکومیت مدیران رسانه‌ها به حبس و زندان به دلیل نشر اکاذیب

مرکز رسانه قوه قضاییه ادعای حمید رسایی درباره محکوم نشدن مدیران مسئول رسانه‌ها به حبس را خلاف واقع دانست و اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، مدیران مسئول برخی رسانه‌ها در پرونده‌های نشر اکاذیب محاکمه شده و به حبس محکوم شده‌اند و احکام زندان‌ها اجرا شده است.



ایجاد محدودیت پرواز در عراق

سخنگوی وزارت حمل و نقل عراق محدودیت در تردد هوایی در آسمان این کشور را رد کرد.



انتشار تصاویری غیرمستند از شنای مردم ایلام در آبگرفتگی خیابان‌ها

رسانه ها اعلام کردند ، ویدئوی منتشر شده با عنوان شنای مردم ایلام در آبگرفتگی خیابان جعلی است.





