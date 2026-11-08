رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: صیانت از جان و سلامت کودک در جنگ، نباید مشمول استاندارد‌های دوگانه یا مصلحت‌سنجی‌های ژئوپلیتیک شود. کودکی که در گوشه‌ای از خاورمیانه یا هر نقطه دیگر از جهان به دلیل جنگ، دسترسی‌اش به کودکستان، مدرسه، خدمات بهداشتی، واکسیناسیون و تغذیه سالم قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در نشست تخصصی روایت همبستگی خانواده و مدرسه در پاسداری از حق آموزش در جنگ رمضان، گفت: نخستین، شکننده‌ترین و بی‌دفاع‌ترین قربانیان هر گلوله، هر تصمیم سیاسی ناپخته و هر منازعه مسلحانه، همواره کودکان هستند.

نشست روایت همبستگی خانواده و مدرسه در پاسداری از حق آموزش در جنگ رمضان با حضور سخنگوی دولت، وزیر آموزش و پرورش، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، معاونان وزارت‌های آموزش و پرورش و دادگستری و جمعی از مسئولان کشوری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

حمیدرضا شیخ‌الاسلام معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گفت: امروز در شرایطی این پنل تخصصی را آغاز می‌کنیم که جهان پیرامون ما در میانه یکی از بحرانی‌ترین و پرتلاطم‌ترین دوران‌های تاریخی خود به سر می‌برد و یکی از دردناک‌ترین پارادوکس‌های جهان معاصر شکل گرفته است؛ جهان پیشرفته‌ای که از یک سو فتح قله‌های علم و تکنولوژی را جشن می‌گیرد، از سوی دیگر، نظاره‌گر تباهی و از بین رفتن معصومانه‌ترین لبخند‌ها در آتش جنگ و مخاصمات است.

وی افزود: تمدن بشری قرن‌ها کوشیده است تا با تدوین میثاق‌ها، کنوانسیون‌ها و ساختار‌های بین‌المللی، سایه شوم توحش و جنگ را از سر زیست انسانی کوتاه کند، اما شوربختانه، آمار‌ها و رخداد‌های پیش روی ما حکایت از واقعیتی تلخ دارند؛ نخستین، شکننده‌ترین و بی‌دفاع‌ترین قربانیان هر گلوله، هر تصمیم سیاسی ناپخته و هر منازعه مسلحانه، همواره کودکان هستند.

شیخ‌الاسلام با اشاره به جمعیت میلیونی مخاطب نظام تعلیم و تربیت کشور، ادامه داد: پرسشی که امروز مایلم به عنوان رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و به عنوان یک پژوهشگر، در برابر وجدان علمی و حقوقی این جمع قرار دهم این است، هنگامی که سقف یک کودکستان فرو می‌ریزد یا صدای انفجار، لالایی شبانه یک کودک خردسال را می‌بلعد، دقیقاً چه چیزی نابود می‌شود؟ آیا فقط یک سازه فیزیکی از میان رفته است؟ خیر؛ آن‌چه هدف قرار می‌گیرد، معماری ذهن انسان، اعتماد بنیادین به جهان و امکان تحقق تمدنی پایدار است.

وی گفت: نگاه حق‌طلبانه به حقوق کودک به ما دیکته می‌کند که صیانت از جان و سلامت کودک در جنگ، نباید مشمول استاندارد‌های دوگانه یا مصلحت‌سنجی‌های ژئوپلیتیک شود. کودکی که در گوشه‌ای از خاورمیانه یا هر نقطه دیگر از جهان به دلیل جنگ، دسترسی‌اش به کودکستان، مدرسه، خدمات بهداشتی، واکسیناسیون و تغذیه سالم قطع می‌شود، حق دارد شورای امنیت را مورد استیضاح اخلاقی قرار دهد.

معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: سکوت یا کم‌تحرکی در برابر تخریب زیرساخت‌های رشد و تربیت اولیه، تضعیف مستقیم حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. آموزش و سلامت کودکان، نبایدخسارت جانبی جنگ قلمداد شود؛ بلکه بر اساس اصول مسلم حقوقی، هرگونه تعرض مستقیم یا غیرمستقیم به این شریان‌های حیاتی، مصداق آشکار تعرض به بشریت و صلح پایدار است.

شیخ‌الاسلام تأکید کرد: گسست دوم، اجتماعی و عاطفی است؛ از هم گسستن پیوند‌های خانوادگی، از دست دادن مربیان و دوستان و فروپاشی روتین‌های روزمره، حس عاملیت و امید را از کودک می‌رباید. این همان چیزی است که ما در ادبیات علمی از آن با عنوان" فقر معنایی و عاطفی"یاد می‌کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: گسست سوم، آموزشی است. محرومیت از محیط‌های یادگیری ایمن، نسل آینده را به سوی شکاف‌های عمیق شناختی سوق می‌دهد. جنگ، آموزش را از یک حق همگانی به یک رویای پرهزینه تبدیل می‌کند. بنابراین، وقتی از صیانت از آموزش و سلامت در دوران بحران سخن می‌گوییم، از یک کار لوکس رفاهی حرف نمی‌زنیم؛ ما از پدافند غیرعامل روانی و شناختی دفاع می‌کنیم. صیانت از آموزش در بحران، مانع از دست دادن نسل‌ها می‌شود.

وی در ادامه بیان داشت: پرسش عملیاتی اینجاست که در مواجهه با چنین بحران فراگیری، سازمان‌های متولی و سیاست‌گذاران چه واکنشی باید نشان دهند؟ آیا می‌توان منتظر ماند تا آوار‌ها کنار روند و جنگ متوقف شود و سپس به فکر بازپروری کودکان افتاد؟ قطعاً پاسخ خیر است؛ چرا که زمان در تقویم رشد شناختی کودک متوقف نمی‌شود. ما در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با تکیه بر اسناد بالادستی و استاندارد‌های علمیِ روز جهان، معتقدیم که سیاست‌گذاری در حوزه کودکی در زمان بحران باید بر سه اصل انعطاف‌پذیری سیستمیک، یکپارچه‌سازی سلامت و آموزش و دیپلماسی و مسئولیت جمعی استوار باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه صیانت از آموزش و سلامت در مسیر رشد کودکان، آزمون بزرگ بشریت در قرن بیست و یکم است، گفت: صیانت از آموزش و سلامت در دوران گسست، دفاع از جوهره صلح جهانی و آینده بشریت است. جامعه بین‌الملل، نهاد‌های حقوقی و همه دولت‌ها باید بپذیرند که مصونیت کودک در بحران، یک خط قرمز اخلاقی و حقوقی غیرقابل‌انعطاف است.

شیخ‌الاسلام در پایان خاطرنشان کرد: برای پیشبرد این اهداف و پیاده‌سازی این استراتژی‌ها در لایه‌های مختلف حاکمیتی و بین‌المللی، ما نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه هستیم.