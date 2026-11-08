تیم پاورلیفتینگ نابینایان و کم‌بینایان کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان با کسب ۳ نشان طلا و ۳ نقره، به کار خود پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های پاورلیفتینگ و پرس سینه نابینایان و کم‌بینایان قهرمانی جهان به میزبانی استانبول ترکیه برگزار شد و تیم ملی ایران با دو ورزشکار در این مسابقات حضور یافت.

در پایان این رقابت‌ها، روحان احمدی موفق به کسب دو مدال طلا و دو مدال نقره شد و احد جواهری نیز با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره، افتخارات دیگری برای ورزش ایران به ارمغان آورد.

ملی‌پوشان ایران در سه حرکت پرس سینه، اسکوات و ددلیفت با حریفان خود به رقابت پرداختند.

همچنین نظام دودل به‌عنوان سرمربی و سرپرست، هدایت و همراهی تیم ملی ایران را برعهده داشت.