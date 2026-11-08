به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان مرکزی با بیش از ۷۰ گونه گیاه دارویی، یکی از ایستگاه‌های موفق در کشور است.

این ایستگاه تحقیقاتی که در علی آباد شهرستان اراک واقع شده یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های تحقیقاتی در زمینه جمع آوری، شناسایی و کشت گیاهان دارویی در استان است.

این ایستگاه در سال ۷۲ احداث شده که یک مجموعه گسترده دارویی برای علاقمندان به نمایش گذاشته است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی پایداری تولید را یکی از مسائلی دانست که در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی به دنبال آن هستیم.

علی اکبر داودی راد افزود: بخش مهمی از فعالیت‌های ما در مجموعه ایستگاه شناسایی و حفظ ذخایر است و به همین منظور سعی کردیم گیاهان بومی استان را شناسایی و بر روی کشت و کار و تثبیت آنها فعالیت کنیم.

تاکنون افزون بر ۲۲۵ گونه گیاهی در استان مرکزی شناسایی و جمع آوری شده که هر کدام از این گیاهان خواص خود را دارد.

گیاهانی که در معرض انقراض هستند به مجموعه گیاهان دارویی انتقال داده شده است.

در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان علاوه بر کُلکسیون گیاهان دارویی و ایجاد مزرعه‌ی نمایشی، طرح‌های تحقیقاتی نیز در آن انجام می‌شود به طوری که تاکنون ۲۰ طرح تحقیقاتی در زمینه گیاهان دارویی انجام شده و دو طرح تحقیقاتی دیگر نیز در دست اجراست.

چاپ و نشر کتاب، مجلات و مقالات پژوهشی حاصل از طرح‌های تحقیقاتی از جمله دستاورد‌های این مرکز علمی می‌باشد.

در این مرکز انواع گیاهان دارویی از جمله گیاهانی که در حال مُنقرض هستند، کشت می‌شود.