محمد عیسی‌زاده دریس از فرزند خرمشهر با ثبت رکورد ۱۰.۹۸ در ماده دو ۱۰۰ متر، ضمن دعوت به تیم ملی بزرگسالان، جواز حضور در مسابقات آسیایی دوومیدانی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در جریان برگزاری مسابقات لیگ برتر دوومیدانی بزرگسالان کشور، محمد عیسی‌زاده دریس، فرزند حسین عیسی زاده دریس از کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان، به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران حضور یافت و موفق شد رکورد ۱۰.۹۸ ثانیه را در ماده دو ۱۰۰ متر به ثبت برساند.

عیسی‌زاده دریس که پیش از این عضو تیم ملی نوجوانان دوومیدانی کشور بود، با ثبت این رکورد در رقابت‌های رده بزرگسالان، با وجود رده سنی نوجوانان، جواز حضور در تیم ملی بزرگسالان را کسب کرد و قرار است دی‌ماه سال جاری در مسابقات آسیایی فیلیپین برای کشورمان به میدان برود.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌های مطرح کشور برگزار شد و ورزشکارانی که موفق به ثبت رکورد زیر ۱۱ ثانیه در ماده ۱۰۰ متر شدند، برای حضور در ترکیب تیم ملی بزرگسالان و اعزام به مسابقات آسیایی دعوت شدند.