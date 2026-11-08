راهداران استان سمنان با ذخیره‌ ۹ هزار و ۵۰۰ تن شن و نمک برای اجرای عملیات راهداری زمستانی در آماده باش قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان گفت : برای آمادگی برای فصل سرما و ارتقای توان عملیاتی راهداران در مقابله با بارش برف و یخبندان، تاکنون ۹ هزار و ۵۰۰ تن مصالح مورد نیاز عملیات زمستانی ذخیره‌سازی شده است.

سید علی موسوی با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع تجهیزات و مصالح مورد نیاز راهداری زمستانی تصریح کرد: ذخیره‌سازی شن و نمک از جمله اقدامات اساسی در طرح آمادگی زمستانی است که با هدف تسریع در خدمات‌رسانی، جلوگیری از انسداد راه‌ها و تأمین ایمنی تردد کاربران جاده‌ای انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه راهداران استان سمنان با آمادگی شبانه‌روزی و بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های عملیاتی و ماشین‌آلات راهداری، برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و کاربران جاده‌ای در فصل زمستان آماده هستند.