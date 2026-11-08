به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: از ساعت ۹:۳۰ دقیقه دیروز لغایت ساعت ۹:۳۰ دقیقه امروز یک شنبه هفدهم آبان، میزان بارش در بهبهان ۹۴.۸، ایذه ۹۱.۱ و دزپارت ۸۷.۵ میلی متر ثبت شده است.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه میزان بارش درآغاجاری ۶۰.۶ ولالی ۴۵.۱ میلی متر بوده است، ادامه داد: این میزان در رامهرمز ۳۵.۷، هندیجان ۳۳.۵، امیدیه ۲۹.۴، ماهشهر ۲۳، هفتکل ۱۹.۶، گتوند ۱۷.۶، حسینیه اندیمشک ۱۵، مسجدسلیمان ۱۴.۲، رامشیر ۱۲.۴، شوش ۱۲.۲، شوشتر ۱۲.۱، اهواز ۹، ایستگاه کشاورزی اهواز ۶.۴، بستان. هویزه ۴.۴، شادگان ۴، ایستگاه صفی آباد دزفول ۲، آبادان ۱.۴ میلی متر ثبت شده است.

وی ادامه داد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی سامانه بارشی تا اوایل روز دوشنبه در اغلب نقاط استان (بویژه در ارتفاعات، نیمه شمالی و نیمه شرقی) سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید و طوفان لحظه‌ای، احتمال صاعقه، ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.