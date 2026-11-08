به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر فسا گفت: واژگونی یک خودرو سواری پژو ۴۰۵ در جاده فسا به داراب، پنج مصدوم برجای گذاشت.

امید ابوالفتح‌پور افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۷ محور فسا_داراب به هلال‌احمر اعلام شد.

او بیان کرد: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

ابوالفتح‌پور در پایان بیان کرد: این حادثه پنج مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از حضور در صحنه، نسبت به ایمن‌سازی محل حادثه و کنترل ترافیک اقدام کردند و پس از رهاسازی، مصدومان برای ادامه مراحل درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.