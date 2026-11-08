به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون شوراهای حل اختلاف دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: درهفت ماه سال‌جاری ۲۳۷ زندانی بامیانجیگری شورا‌های حل اختلاف، صلح یاران ومددکاران زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

حجت‌الاسلام غفارنظامیان مبارکی بااعلام اینکه دراین مدت ۲۰ فقره پرونده قتل عمد باسازش خاتمه یافته است افزود: به ۱۴۵ هزار فقره پرونده حل اختلاف استان دراین مدت رسیدگی شده که بیش از ۷۶ هزار فقره به صلح وسازش منجر شده است.