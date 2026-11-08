تزریق محلول شیمیایی همزمان با مرمت بازار تاریخی کاشیگری یزد، با هدف ایجاد سد حفاظتی بلندمدت در برابر نفوذ و آسیب موریانه‌ها اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری وصنایع‌دستی استان یزد: بازار کاشیگری از راسته‌های قدیمی بازار خان یزد به شمار می‌رود که در راستای صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری آن، عملیات حفاظت پیشگیرانه در برابر آسیب‌های ناشی از موریانه با بهره‌گیری از روش تزریق محلول شیمیایی انجام شد.

این عملیات با همکاری واحد تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک و پیمانکار طرح مرمت بازار کاشیگری و هم‌زمان با اجرای عملیات مرمت این بنای تاریخی به انجام رسید.

تزریق محلول شیمیایی در زمان اجرای عملیات مرمت، به دلیل فراهم بودن شرایط مناسب اجرایی و دسترسی بیشتر به لایه‌های عمیق کف و بدنه بنا، از اثربخشی بالاتری برخوردار است و امکان ایجاد سد شیمیایی نفوذناپذیر و یکنواخت در برابر حرکت موریانه‌ها را در بخش‌های مختلف سازه فراهم می‌کند.

بر اساس اصول حفاظت پیشگیرانه، هم‌زمانی اقدامات کنترل عوامل بیولوژیک با عملیات مرمت، فرصت مناسبی برای مداخله مؤثرتر و حفاظت بلندمدت از بنا‌های تاریخی فراهم می‌سازد؛ ازاین‌رو اجرای این روش در بازار کاشیگری یزد، گامی در راستای کاهش آسیب‌های زیستی و صیانت از اصالت و ماندگاری این اثر تاریخی محسوب می‌شود.