سرپرست بیمارستان کیش از توسعه زیرساخت‌های درمانی، تأمین تجهیزات پزشکی با مشارکت سرمایه‌گذاران و روند مراحل نهایی دریافت مجوز گردشگری سلامت بین‌المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سعید جاودان‌سیرت با اشاره به ضرورت ارتقای خدمات درمانی متناسب با نیاز ساکنان و گردشگران کیش، گفت: بیمارستان کیش در کنار تلاش‌های مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش برای ارائه خدمات مطلوب به مردم، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تجهیزات پزشکی کافی و توسعه فضای درمانی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

او افزود: با همکاری و مشارکت تعدادی از سرمایه‌گذاران کیش، بخشی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان تأمین شده است.

سرپرست بیمارستان کیش از پیگیری برای دریافت مجوز گردشگری سلامت بین‌المللی خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود به‌زودی مجوز بهره‌برداری گردشگری سلامت بین‌المللی بیمارستان دریافت شود.

دکتر جاودان‌سیرت با اشاره به ظرفیت اقتصادی گردشگری سلامت، تصریح کرد: با بهره‌برداری از این ظرفیت، می‌توان از گردشگری سلامت به‌عنوان منبع درآمدی برای تأمین منابع مالی و توسعه زیرساخت‌های بیمارستان استفاده کرد.

او ابراز امیدواری کرد: با تداوم مشارکت بخش خصوصی و پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای، خدمات درمانی بیمارستان کیش متناسب با نیاز‌های مردم و ظرفیت‌های گردشگری کیش ارتقا یابد.