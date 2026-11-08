بر اساس آخرین آمار ایستگاه‌های هواشناسی استان تا ساعت ۹ صبح امروز (۱۷ آبان ۱۴۰۵)، سامانه بارشی اخیر فعال در قم رکورد قابل‌توجهی ثبت کرد و ایستگاه وسف در شهرستان کهک با ۱۰۳ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سامانه بارشی اخیر که از روز گذشته در استان قم فعال شده است، طراوت پاییزی را به همراه داشت و بر اساس آخرین آمار دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی تا ساعت ۹:۰۰ صبح امروز (یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵)، بیشترین میزان بارش در استان از ایستگاه «وسف» در شهرستان کهک به میزان ۱۰۳ میلی‌متر گزارش شد.

مقادیر درج شده بر اساس آخرین آمار دریافتی از ایستگاه‌های خودکار استان و حوضه آبریز بوده و به‌روزرسانی می‌شود.