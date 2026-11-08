به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید قاسمی از ادامه فعالیت سامانه بارشی حاکم بر جو منطقه تا صبح روز دوشنبه (۱۸ آبان) خبر داد و افزود: در این مدت بارندگی، وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات و در برخی از نقاط رعد و برق و تشکیل مه پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: روند کاهشی دما از روز شنبه آغاز شده است و تا روز چهارشنبه (۲۰ آبان) ادامه دارد.

وی از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای افت دمای هوا خبر داد و گفت: در دو روز پایانی هفته متوسط دمای هوا به آرامی افزایش خواهد یافت.