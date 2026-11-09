به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود گفت : زعفران به دلیل نیاز آبی کم ، ارزش اقتصادی بالا و قابلیت فرآوری و صادرات، نقش مهمی در اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره‌وری منابع آب و رونق اقتصادی مناطق روستایی دارد.

محمدحسن غریب مجنی با تأکید بر اهمیت حمایت از بهره‌برداران و توجه به فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، این اقدامات را از راهکار‌های مؤثر در افزایش ارزش افزوده و تقویت اقتصاد کشاورزی منطقه دانست.