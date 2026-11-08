یک واحد تولیدی کود شیمیایی در آرادان به دلیل فعالیت بر خلاف پروانه بهره برداری مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آرادان گفت : تخلفات قانونی، نداشتن آنالیز مواد کودی، تطابق نداشتن تولیدات با پروانه بهره‌برداری و بی‌توجهی به تذکرات قبلی از دلایل تعطیل شدن این واحد است .

شاه‌حسینی افزود: این اقدام در راستای مصوبات کمیته نظارت و بازرسی مواد کودی استان سمنان و با هدف حمایت از حقوق کشاورزان، صیانت از خاک و کنترل کیفیت نهاده‌های کشاورزی انجام شد تا از عرضه محصولات غیراستاندارد نهاده ای در بخش کشاورزی جلوگیری شود .

پرونده این واحد متخلف به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.