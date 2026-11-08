به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سامانه مطالبه‌گری «سو» با هدف تقویت نظارت مردمی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و فراهم‌کردن بستری برای پیگیری مطالبات شهروندان، با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان و جمعی از مسئولان و دبیران شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر استان رونمایی شد.

آیین رونمایی از سامانه مطالبه‌گری «سو» صبح یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، با حضور سرهنگ پاسدار مجید ستایش‌نیا، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله زندی، معاون اجتماعی و مطالبه‌گری، علی شجاع حیدری، معاون توسعه و منابع و جمعی از دبیران شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر استان، در سالن جلسات شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کرمان برگزار شد.

سرهنگ پاسدار مجید ستایش‌نیا در این مراسم با تشریح اهداف و کارکرد‌های سامانه «سو» اظهار کرد: این سامانه با رویکرد جهت‌دهی به مطالبه‌گری مردمی و ایجاد سازوکاری مشخص برای پیگیری مسائل و مشکلات شهروندان در دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: سامانه مطالبه‌گری «سو» صرفاً به موضوع عفاف و حجاب محدود نیست، بلکه موضوعاتی همچون تکریم ارباب رجوع، اخلاق حرفه‌ای کارکنان، ترک فعل مدیران، نحوه ارائه خدمات اداری و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان را نیز پوشش می‌دهد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان با تشریح نحوه رسیدگی به گزارش‌های مردمی بیان کرد: شهروندان می‌توانند مشاهدات و مطالبات خود را از طریق این سامانه ثبت کنند و دستگاه مربوطه موظف است ظرف یک هفته به مطالبه ثبت‌شده پاسخ دهد. در صورت ارائه‌نشدن پاسخ، موضوع به کارتابل دبیر ستاد استان ارجاع می‌شود تا با اختصاص مهلت مجدد، پیگیری لازم انجام شود.

ستایش‌نیا با اشاره به عملکرد این سامانه در سطح کشور گفت: تاکنون یک‌هزار و ۸۸۶ نفر در کشور عضو سامانه مطالبه‌گری «سو» شده‌اند و حدود ۳۰ هزار گزارش نیز از طریق این سامانه به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه استان کرمان از نخستین استان‌هایی است که به‌تازگی این سامانه را به‌صورت رسمی رونمایی و فعالیت خود را آغاز کرده است، بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های آن به عموم مردم تأکید کرد و گفت: انتظار داریم رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیمای مرکز کرمان، با اطلاع‌رسانی مناسب، شهروندان را با این بستر مطالبه‌گری آشنا کنند تا مردم بتوانند مطالبات به‌حق خود را از مسیر قانونی و سازوکار مشخص پیگیری کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان همچنین خاطرنشان کرد: دامنه فعالیت سامانه «سو» تنها به ادارات دولتی محدود نیست و اصناف، دفاتر پیشخوان و سایر مجموعه‌های دولتی، عمومی و خدمات‌رسان را نیز در بر می‌گیرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ مطالبه‌گری در جامعه تصریح کرد: سامانه «سو» بستری برای پیوند مطالبات مردم با مسئولیت‌پذیری مدیران است و می‌تواند با شفاف‌سازی مسائل، پاسخگویی دستگاه‌ها و پیگیری منظم مشکلات، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و تقویت نظارت مردمی ایفا کند.