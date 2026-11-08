به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در راستای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و حمایت از خانواده‌های نیازمند، ۶۰ بسته معیشتی در قالب طرح «قرار دوازدهم» و به همت خیرین نیک‌اندیش و با همکاری مرکز افق بقعه متبرکه سیدمحمد سجادی شهر برازجان، شهرستان دشتستان، تهیه و توزیع شد.

این بسته‌های معیشتی شامل اقلام اساسی و مورد نیاز خانوار از جمله برنج، گوشت، سویا، ماکارونی، رب گوجه‌فرنگی و نمک بود که هر بسته به ارزش سه میلیون تومان و در مجموع به ارزش ۱۸۰ میلیون تومان تهیه و میان نیازمندان تحت پوشش مرکز ضامن آهو توزیع شد.

اجرای این برنامه در قالب طرح «قرار دوازدهم»، با هدف ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری، کمک به اقشار کم‌برخوردار و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین در خدمت‌رسانی اجتماعی صورت گرفت و بار دیگر نقش مؤثر بقاع متبرکه و مراکز افق را در گسترش فعالیت‌های حمایتی و رسیدگی به نیازمندان به نمایش گذاشت.