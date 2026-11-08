مدیرکل صدا و سیمای گلستان در مراسم استقبال از شهید گمنام در دبیرستان صدرای گرگان گفت:باور به خدا و حرکت در مسیر الهی، عاقبت انسان را تضمین می‌کند و این یقین را باید تقویت و در این مسیر تلاش کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رسول شکری نیا اظهار کرد: شهدا و در راس آ‌ن‌ها رهبر شهید، نمونه زیست الهی هستند.

او با بیان اینکه استمداد از این صاحبان حق، مسیر را هموار می‌کند افزود:رهبر شهید، بر پایه همین باور، پیروزی‌های امروز جبهه مقاومت را پیش‌بینی فرموده بودند.

شهدای گمنام از ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در نقاط مختلف استان میهمان مردم گلستان هستند.

امروز لاله‌های سرخ شهادت در مدارس شاهد دختران، رجبی استرآباد دختران، صدرا پسران، فرزانگان دختران، سردار جنگل پسران، زینب کبری (س) دختران، محمد رسول الله پسران مهمان دانش آموزان هستند.