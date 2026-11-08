به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، اسلام قدمی با اشاره به تغییرات ایجادشده در روند اجرای این طرح گفت: با توجه به اتفاقات رخ‌داده در کشور و شرایط جنگ تحمیلی، قرارداد مؤسسه فجر و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در این پروژه خاتمه یافت و از همان زمان پیگیری‌های لازم برای انتخاب پیمانکار جدید آغاز شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد افزود: برای انتخاب پیمانکار جدید، ضرورت داشت فرآیندی تخصصی طی شود و مشکلات و موانعی که در سال‌های گذشته در اجرای پروژه وجود داشته است، برطرف شود تا ادامه کار با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و کیفیت اجرایی مناسب‌تری دنبال شود.

این مسئول با اشاره به پیگیری‌های اخیر در تهران گفت: طی هفته گذشته و هفته جاری جلسات فشرده‌ای با مشاور طرح برگزار کردیم و مقرر شد اسناد مناقصه حداکثر تا هفته آینده نهایی و برای بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ارسال شود.

قدمی ادامه داد: در صورت استقبال پیمانکاران و طی‌شدن مراحل مناقصه بدون تجدید، پیش‌بینی می‌شود پیمانکار جدید ظرف حدود ۲۰ تا ۲۵ روز انتخاب شود؛ البته در صورت نبود استقبال کافی، ممکن است مناقصه نیازمند تجدید باشد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون عملیات لوله‌گذاری خط انتقال از پادوک تا دهدشت انجام شده و مخازن مورد نیاز نیز اجرا شده‌اند.

قدمی با بیان اینکه فاز نخست ان طرح که آب را به شهر دهدشت منتقل می‌کند، حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای افتتاح این فاز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با انتخاب پیمانکار توانمند و اجرای برنامه زمان‌بندی مشخص، هرچه سریع‌تر شاهد انتقال آب به دهدشت و بهره‌برداری از این بخش باشیم.

قدمی درباره وضعیت ایستگاه‌های پمپاژ نیز گفت: این پروژه دارای سه ایستگاه پمپاژ است که عملیات اجرایی دو ایستگاه انجام شده و الکتروموتور‌های مورد نیاز هر سه ایستگاه نیز خریداری شده‌اند. همچنین تملک زمین ایستگاه پمپاژ شماره یک انجام شده و امیدواریم به‌زودی عملیات اجرایی آن نیز آغاز شود.

وی تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه آب منطقه‌ای استان این است که با رفع موانع گذشته، انتخاب پیمانکار توانمند و استفاده از اعتبارات پیش‌بینی‌شده، پروژه آبرسانی به چهار شهر کهگیلویه در چارچوب برنامه زمان‌بندی به سرانجام برسد و مردم منطقه هرچه زودتر از مزایای آن بهره‌مند شوند.