دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه کشور از ظرفیت‌های قانونی و دینی گسترده‌ای برای حفاظت از محیط زیست برخوردار است، فقدان نگاه جامع و هماهنگ در حکمرانی را از عوامل اصلی مشکلات این حوزه دانست.



به گزارش گروه کشاورزی ومحیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در جلسه شورای معاونان این سازمان که با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به سابقه فعالیت نهاد‌های حفاظت از طبیعت در کشور گفت: با وجود اقدامات و تلاش‌های گسترده از زمان تأسیس کانون شکار ایران در سال ۱۳۳۵ و تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۵۰، همچنان با چالش‌های جدی در این حوزه مواجه هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت آموزه‌های اسلامی در زمینه منع فساد در زمین، جلوگیری از اسراف منابع، پیشگیری از آلودگی آب، رعایت حقوق حیوانات و حفظ حقوق نسل‌های آینده افزود: بسیاری از این آموزه‌ها علاوه بر توصیه‌های اخلاقی، دارای احکام شرعی و الزام‌آور هستند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین اصل پنجاهم قانون اساسی و قوانینی مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون مدیریت پسماندها، قانون هوای پاک و قانون حفاظت از خاک را از ظرفیت‌های قانونی کشور برای صیانت از محیط زیست برشمرد.

خسروپناه تأکید کرد: حکمرانی تنها به سیاست‌گذاری و اداره امور دولتی محدود نمی‌شود، بلکه فرآیندی جامع شامل تنظیم‌گری، تقسیم مسئولیت‌ها، راهبری، اجرا و نظارت است.

وی هماهنگی میان دستگاه‌ها، تقسیم دقیق مسئولیت‌ها و گفتمان‌سازی مشترک را از الزامات حفاظت مؤثر از محیط زیست دانست و گفت: الگوی حکمرانی قرارگاهی می‌تواند به هم‌افزایی ظرفیت دستگاه‌ها در این زمینه کمک کند.

خسروپناه در پایان پیشنهاد کرد کارگاهی تخصصی با رویکرد آزمایشگاه حکمرانی برگزار شود تا مؤلفه‌های حکمرانی در حوزه حفاظت از محیط زیست به‌صورت عملیاتی بررسی و تطبیق داده شود.