به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شهرستان میامی گفت : ماموران پلیس راهوربا اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و تشدید برخورد با تخلفات رانندگی ، به یک دستگاه خودرو پژو مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ سید مهدی موسوی افزود: با استعلام پلاک مشخص شد، خودرو دارای سوابق متعدد تخلف رانندگی و دارای حکم توقیف فیزیکی و ۲۳۵ فقره جریمه پرداخت نشده به مبلغ بیش از ۲۶۶ میلیون ریال است

خودرو برای بررسی بیشتر موضوع به پارکینگ منتقل شده است .