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پلیس میامی یک دستگاه خودروی سواری پژو با ۲۳۵ فقره جریمه پرداخت نشده به مبلغ بیش از ۲۶۶ میلیون ریال را توقیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شهرستان میامی گفت : ماموران پلیس راهوربا اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و تشدید برخورد با تخلفات رانندگی ، به یک دستگاه خودرو پژو مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ سید مهدی موسوی افزود: با استعلام پلاک مشخص شد، خودرو دارای سوابق متعدد تخلف رانندگی و دارای حکم توقیف فیزیکی و ۲۳۵ فقره جریمه پرداخت نشده به مبلغ بیش از ۲۶۶ میلیون ریال است
خودرو برای بررسی بیشتر موضوع به پارکینگ منتقل شده است .