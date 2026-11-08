رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی از اجرای طرح آرامش در شهر خبر داد و گفت: در این طرح ۲۲۲ نفر خرده فروش و توزیع کننده و معتاد در استان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری ماموران انتظامی شهرستان‌های تابعه به منظور پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با خرده فروشان و معتادان موادمخدر، طرح آرامش در شهر در مناطق آلوده و جرم خیز را اجرایی کردند.

سرهنگ اکبری افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، مناطق آلوده و جرم خیز را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی محل‌های شناسایی شده را مورد بازرسی و پاکسازی قرار دادند.

به گفته وی مأموران در سطح استان پاتوق‌های شناسایی شده را بازرسی کردند و مقدار ۱۵۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی و انواع قرص‌های غیرمجاز کشف و همچنین در این رابطه تعداد ۲۲۲ نفر خرده فروش و توزیع کننده و معتاد را دستگیر کردند.

سرهنگ اکبری با اشاره به این که اجرای این طرح، موجب رضایتمندی شهروندان و همچنین تقدیر و تشکر آنان را به همراه داشته است؛ افزود: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.