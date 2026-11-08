استاندار اردبیل از اجرای ۶۵ پروژه ورزشی در سطح استان با اعتباری نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ، مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز نخست کمپ ورزشی شهرستان سرعین اظهار کرد: اعتبارات این پروژه‌ها از محل منابع مختلف، از جمله مولدسازی و اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به استان و با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تامین شده است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم ۶۵ پروژه ورزشی در حال اجرا در نخستین فرصت تکمیل و برای بهره‌برداری در اختیار مردم استان قرار گیرد.

استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان سرعین برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذار گفت: موقعیت جغرافیایی و گردشگری این شهرستان، آن را به یکی از مناطق مستعد کشور برای میزبانی اردو‌های ورزشی ملی تبدیل کرده است.

امامی یگانه با بیان اینکه احداث کمپ ورزشی سرعین از نیاز‌های استان به‌شمار می‌رود، تصریح کرد: فاز نخست این پروژه با اجرای زمین چمن مصنوعی آغاز شده و تلاش می‌کنیم عملیات احداث زمین و دیوارکشی آن تا پایان امسال به پایان برسد.

وی اظهار کرد: تامین زمین مورد نیاز فاز دوم و تکمیل کمپ ورزشی سرعین نیز برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی شده است.