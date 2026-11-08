سرپرست امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان، بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در میان دانش‌آموزان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حسینعلی سرگزی گفت: آموزش و آگاهی‌بخشی به نسل نوجوان به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهکار‌های ارتقای فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث، همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: پدافند غیرعامل صرفاً مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و اقدامات تخصصی نیست، بلکه فرهنگی مبتنی بر پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مسئولیت‌پذیری است که باید در تمامی سطوح جامعه نهادینه شود و به گفته وی، شناخت تهدیدات، رعایت الزامات ایمنی، افزایش سطح آمادگی و فراگیری آموزش‌های لازم، از جمله اقداماتی است که می‌تواند میزان آسیب‌پذیری افراد و محیط‌های مختلف را به حداقل برساند.

سرپرست امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: محیط‌های آموزشی علاوه بر رسالت علمی و تربیتی، بستر مناسبی برای شکل‌گیری رفتار‌های صحیح اجتماعی و نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری هستند و آشنایی دانش‌آموزان با اصول ایمنی و پدافند غیرعامل، ضمن افزایش سطح آگاهی و آمادگی آنان، می‌تواند زمینه انتقال این آموزه‌ها به خانواده‌ها و گسترش آن در سطح جامعه را فراهم کند.

سرگزی گفت: انرژی یکی از سرمایه‌های ارزشمند کشور است و صیانت از این سرمایه ملی نیازمند مشارکت و احساس مسئولیت همه اقشار جامعه است و مصرف بهینه انرژی به معنای استفاده صحیح، آگاهانه و به‌اندازه از منابع موجود است و تحقق این هدف، علاوه بر کاهش هدررفت انرژی، به پایداری تأمین و بهره‌مندی نسل‌های آینده از این نعمت ارزشمند کمک می‌کند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه گاز طبیعی در تأمین انرژی مورد نیاز خانوار‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی، بر ضرورت ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه این نعمت خدادادی تأکید کرد و افزود: رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، توجه به استاندارد‌های نصب و نگهداری تجهیزات، پرهیز از مصارف غیرضروری و مدیریت صحیح مصرف، از جمله موضوعاتی است که باید به یک رفتار مستمر و نهادینه‌شده در خانواده‌ها تبدیل شود. در این میان، دانش‌آموزان با انتقال آموخته‌های خود به اعضای خانواده می‌توانند سفیران فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه انرژی در جامعه باشند.