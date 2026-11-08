به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حسن عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صدا و سیما در یادداشتی نوشت: ایزنکوت در این مرحله توانست ائتلافی به میزان ۶۷ کرسی را دور خودش جمعه کند. حزب یا ائتلافی که بتواند ۶۱ کرسی که همان پنجاه به اضافه یک کرسی کنست است را به دست اورد طبعا مامور تشکیل کابینه می‌شود.

در ائتلاف ایزنکوت ۴ حزب وابسته به اردوگاه چپ شامل یاشار به سرکردگی ایزنگوت با ۲۱ کرسی، حزب باهم به سرکردگی نفتالی بنت با ۱۲ کرسی، حزب دمکرات به سرکردگی یائیر گولان با ۸ کرسی و حزب اسرائیل خانه ما به سرکردگی آویگدر لیبرمن با ۷ کرسی است.

اردوگاه عربی شامل فهرست مشترک عربی به رهبری جبارین – طیبی و فهرست متحد عربی به رهبری منصور عباس به ترتیب با ۱۱ و ۸ کرسی هم به ائتلاف آیزنگوت پیوسته‌اند.

اردوگاه راست به سرکردگی بنیامین نتانیاهو هم فقط توانسته ۴ حزب به تعدا ۴۶ کرسی را دور خودش گرد اورد. این ائتلاف شامل حزب لیکود با ۲۷ کرسی که سرکردگی ان را شخص نتانیاهودر دست دارد. حزب قدرت یهودی به سرکردگی ایتار بن گویر با ۷ کرسی، شاس به سرکردگی آریه درعی حزب صهیونیسم مسیحی به سرکردگی بتسلئیل اسموتریچ هر یک با ۶ کرسی هم سه حزب دیگر ائتلافی او هستند.

حزب یهودیت متحد نورانی به سرکردگی اسحاق گلدکنوپف که ۷ کرسی در اختیار دارد هم حاضر به ائتلاف با هیچیک از این دو باند نشده است.

اگر آیزنکوت در بازه یک تا یک و نیم ماهه آینده نتواند اکثریت لازم را بسیج کند، مأموریت به بنیامین نتانیاهو واگذار می‌شود و در صورت ناکامی او نیز اسرائیل به سمت رقابت مجدد می‌رود.

آیزنکوت هم فرصتی برای پایان دادن به عصر نتانیاهو است و هم می‌تواند زمینه ساز بازگشت نتانیاهو به قدرت یا دور تازه‌ای از انتخابات باشد.

شرایط سیاسی در سرزمین‌های اشغالی بقدری ناپایدار است که حتی درصورتی که ایزنکوت بتواند دولت هم تشکیل دهد فقط برای یک دوره گذار خواهد بود که عمران زیاد طولانی نخواهد بود البته نتانیاهو ۷۷ ساله نشان داده که برای بقا قادر به کنار زدن رقبایش را دارد. در دوره قبل هم متحدانش لاپید و بنت را فریب داد و در قدرت ماند.

بهر روی معادلات منطقه‌ای و بین المللی در حال دگرگیسی است و زلزله‌ای سیاسی در مقر اول حامی انان یعنی کاخ سفید هم روی داده است. نه فقط نتانیاهو و آیزنکوت که سایر سران رژیم صهیونی هم دستشان به خون هزاران زن و کودک اغشته است.

سرکردگان این باند خبیث و شرارت پیشه که نمادی از اشغالگری، کشتار، ترور و پاکسازی نژادی هستند دیر یا زود در برابر دادگاه عادلانه تاریخ باید پاسخگوی جنایاتشان باشند.... و این نماد ان شعر معروف لسان الغیب است که خانه از پای بند ویران است خواجه در بند نقش ایوان است.

باذن الله