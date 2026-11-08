به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین دوره مسابقات قهرمانی پرش با اسب استان مازندران پس از تأسیس هیأت سوارکاری استان در سال ۱۳۸۲، با حضور ۴۳ سوارکار در ۶ رده و به میزبانی باشگاه پیدکو آمل برگزار شد.

این رقابت‌ها با کیفیت مطلوب برگزار شد و مازندران را به نخستین استان شمالی کشور تبدیل کرد که میزبان مسابقات قهرمانی استانی پرش با اسب بوده است.

در رده نونهالان، مزدا امینی با اسب بالدی مقام نخست را کسب کرد و کیانا مهرابی با اسب آلیشیا و رهام علی‌نژاد با اسب لاکی جان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده نوجوانان، رضا عمرانی با اسب سحرناز قهرمان شد و کوثر غریب با اسب چسلی و سینا مطلبی با اسب گیتو بوی در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در رده مالکین، محمد صالح سرایی با اسب بری ال مقام نخست و رضا شیخ‌الملوکی با اسب کانفیدنت مقام دوم را به دست آوردند.

در رده اسب‌های زایچه ایران، رضا عمرانی با اسب پارکو اول شد و حسن ملا محسن با اسب سان فایر و علیرضا رباط با اسب یونیکا به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در رده اسب‌های جوان ۵ و ۶ ساله، رضا شیخ‌الملوکی با اسب مای دریم کچر مقام نخست و سینا مطلبی با اسب گیتو بوی مقام دوم را به دست آوردند.

در رده بزرگسالان نیز یوسف اونق با اسب رباط یونیک قهرمان شد و سام محسن‌پور با اسب گیبر و رضا جلالی با اسب میسی‌سی‌پی به ترتیب دوم و سوم شدند.

در مراسم اهدای مدال به نفرات برتر، اسماعیل پهلوان معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان مازندران، سید بشیر جعفری رئیس هیأت سوارکاری استان، حجت‌الله یوسفی رئیس اداره ورزش و جوانان آمل و جمعی دیگر از مسئولان حضور داشتند.