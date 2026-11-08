مردم شهیدپرور شهرستان مهریز در ادامه مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام، این بار در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) گرد هم آمدند و با حضوری پرشور به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان برگزار شد و حاضران با استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام، بار دیگر عشق و ارادت خود را به شهدا و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

مردم مهریز با حضور در این مراسم، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.