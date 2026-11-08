مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به افزایش استاندارد‌های اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد، از تشدید کنترل‌ها و نظارت‌ها بر رعایت الزامات ایمنی خودرو خبر داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما قاسم فدوی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر از افزایش استاندارد‌های اجباری خودرو از ۵۵ به ۱۲۲ مورد خبر داد و گفت: بخش عمده این استاندارد‌ها به الزامات ایمنی خودرو مربوط می‌شود و با افزایش آنها، کنترل‌ها و نظارت‌های سازمان ملی استاندارد نیز بیشتر شده است.

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به نظارت سازمان ملی استاندارد بر خودرو‌ها افزود: خودرو‌ها مشمول مجموعه‌ای از استاندارد‌های اجباری هستند که تعداد آنها از حدود ۵۵ مورد به ۸۵ مورد و اکنون به حدود ۱۲۲ مورد افزایش یافته است، اما اجرای آن به تدریج خواهد بود تا تولیدکننده خود را با آن منطبق کند.

وی با بیان اینکه بخش عمده این استاندارد‌ها بر الزامات ایمنی خودرو متمرکز است، ادامه داد: با افزایش استانداردها، میزان کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد بر رعایت این الزامات نیز افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل استاندارد استان تهران همچنین با اشاره به تلاش خودروسازان برای ارتقای کیفیت محصولات گفت: خودروسازان کشور برای بهبود کیفیت خودرو‌ها و ارائه ضمانت‌های طولانی‌تر تلاش می‌کنند.

فدوی افزود: در حال حاضر همه خودروسازان داخلی موظف‌اند خودرو‌های خود را به مدت سه سال یا ۶۰ هزار کیلومتر گارانتی کنند.

نظارت بر تولید و عرضه بخاری‌های گازی

مدیرکل استاندارد استان تهران در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره نظارت بر تجهیزات گرمایشی همزمان با آغاز فصل سرما گفت: بخاری‌های گازی و به‌طور کلی تجهیزات گرمایشی تحت پوشش مقررات استاندارد اجباری قرار دارند.

وی افزود: نظارت سازمان ملی استاندارد بر تولید بخاری‌های گازی از واحد‌های تولیدی و از طریق مدیران کنترل کیفیت آغاز می‌شود. همچنین نمونه‌برداری از محصولات به‌وسیله سازمان ملی استاندارد یا شرکت‌های بازرسی به نمایندگی از این سازمان انجام و نمونه‌ها تحت آزمون قرار می‌گیرند.

فدوی ادامه داد: در مرحله بعد، نمونه‌هایی از محصولات موجود در بازار خریداری می‌شود تا کیفیت و انطباق آنها با استاندارد‌های مربوط بررسی شود.

وی درباره نظارت بر تجهیزات گرمایشی در اماکن عمومی، به‌ویژه مدارس، نیز گفت: مأموریت سازمان استاندارد، نظارت بر کیفیت تولید و کنترل کالا برای اطمینان از در اختیار قرار گرفتن محصول ایمن به مصرف‌کننده است؛ اما مسئولیت نحوه استفاده از وسایل گرمایشی در سال‌های بعد از خرید، بر عهده تهیه‌کننده یا مالک وسیله است.

مدیرکل استاندارد استان تهران افزود: سازمان آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های مرتبط در زمینه آموزش، ترویج و اطلاع‌رسانی برای استفاده ایمن از وسایل گرمایشی نقش دارند و گاهی از ظرفیت رسانه‌ها نیز برای آگاهی‌بخشی به مردم استفاده می‌شود.

فدوی تصریح کرد: سازمان استاندارد پس از فروش کالا، در زمینه نحوه استفاده از آن نظارت مستمری ندارد؛ مگر اینکه در چارچوب شرایط گارانتی یا ضمانت محصول و با درخواست خریدار، موضوعی برای رسیدگی مطرح شود.

وی درباره تجهیزات و اتصالات برقی وسایل گرمایشی نیز گفت: بخش مربوط به نصب و اتصالات برقی این تجهیزات در حوزه مسئولیت سازمان استاندارد نیست و سایر نهاد‌های مسئول باید بر نصب آنها نظارت داشته باشند.

پایش فصلی کیفیت سوخت در کشور

فدوی در ادامه با اشاره به نقش استاندارد سوخت در کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۷ قانون هوای پاک، سازمان ملی استاندارد مسئول نظارت بر کیفیت بنزین و سایر سوخت‌هاست.

وی افزود: نمونه‌برداری از سوخت به‌صورت فصلی در همه استان‌های کشور انجام و نتایج برای بررسی به ستاد سازمان ملی استاندارد ارسال می‌شود. این سازمان نیز با هماهنگی واحد‌های تولیدی، پالایشگاه‌ها و وزارت نفت، اقدامات سیاست‌گذاری و کنترلی لازم را پیگیری می‌کند.

مدیرکل استاندارد استان تهران درباره وضعیت فعلی کیفیت بنزین و مقایسه آن با دوره‌های گذشته گفت: اطلاعات کامل برای اعلام ارزیابی دقیق در اختیار ندارم، اما کیفیت بنزین می‌تواند با توجه به تفاوت واحد‌های تولیدی، فناوری مورد استفاده، عمر تجهیزات و دسترسی به مواد اولیه و مواد مورد نیاز در فرایند تولید، متغیر باشد.

فدوی با اشاره به توزیع سراسری بنزین در کشور ادامه داد: به همین دلیل نمی‌توان کیفیت بنزین را صرفاً به یک استان یا یک مقطع زمانی محدود کرد؛ زیرا سوخت از منابع و واحد‌های تولیدی متفاوت تأمین می‌شود.