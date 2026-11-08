بارش برف و باران در دو روز گذشته، در مجموع ۲۸۳ میلی‌متر بارندگی در شهر‌های بویین‌میاندشت و افوس به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی بویین‌میاندشت گفت: مجموع بارش دو روزه در شهر بویین‌میاندشت ۱۱۷ میلی‌متر و در شهر افوس ۱۶۶ میلی‌متر بوده است.

نوروز ملکی با اشاره به بارش برف از بامداد امروز گفت: ارتفاع برف در شهر افوس و روستا‌های نزدیک به ارتفاعات به ۷ سانتی‌متر و در ارتفاعات منطقه به بیش از ۱۵ سانتی‌متر رسید.

وی افزود: بارش سال زراعی شهرستان به ۱۲۹ میلی‌متر رسیده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته هیچ بارشی در شهرستان ثبت نشده بود.

بارش‌های اخیر موجب آب‌گرفتگی برخی خیابان‌ها، معابر و پل‌ها و اختلال در رفت و آمد در تعدادی از مسیر‌ها و بارش برف موجب شکستگی تعدادی از درختان شد.

بارندگی‌ها همچنین موجب جاری شدن دوباره آب در برخی رودخانه‌های خشک‌شده منطقه، از جمله رودخانه عبوری از مرکز شهر بویین‌میاندشت شد.