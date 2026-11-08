استقبال از پیکر مطهر هفت شهید گمنام دفاع مقدس صبح امروز در فرودگاه شهدای ایلام برگزار شد و دیار مقاومت، در آستانه ایام فاطمیه آکنده از عطر ایثار و شهادت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ پیکر مطهر هفت تن از شهدای گمنام دفاع مقدس صبح امروز در فرودگاه شهدای ایلام مورد استقبال قرار گرفت تا این دیار مقاوم، آکنده از عطر ایثار و شهادت شود.

سرهنگ «علی مرغزاری» مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ایلام، گفت: مراسم وداع با شهدا در شهرستان‌های چرداول، دره‌شهر و چوار ۱۸ آبان‌ماه، در هلیلان، آبدانان و بدره ۱۹ آبان‌ماه و در شهرستان‌های ایوان، دهلران و ملکشاهی ۲۰ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم تشییع شهدا در شهر ایلام نیز هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز جمعه از میدان میلاد تا مصلای امام خمینی این شهر برگزار خواهد شد.

حضور این شهدای گمنام در استان ایلام، فرصتی برای تجدید عهد مردم با آرمان‌های شهدا و گرامیداشت فرهنگ ایثار و شهادت در آستانه ایام فاطمیه است.