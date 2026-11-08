رئیس پلیس راه مازندران از تداوم بارش باران در محورهای استان و مسدود بودن محور کندوان خبر داد و گفت: در صورت تأیید ایمنی مسیر، این محور ممکن است در ساعات آینده بازگشایی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران از تداوم بارش باران و بارش‌های رگباری در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: محور کندوان همچنان مسدود است و زمان قطعی بازگشایی آن مشخص نیست.

سرهنگ هادی عبادی با اشاره به شرایط جوی محور‌های کوهستانی افزود: بارش باران در محور‌های هراز، سوادکوه و نوار ساحلی استان نیز ادامه دارد و ارتفاعات کندوان ساعت ۶ صبح امروز یکشنبه ۱۷ آبان شاهد بارش خفیف برف بود.

وی با اشاره به بارش‌های شدید و روان‌آب در محدوده استان‌های البرز و تهران گفت: در حال حاضر بارش‌ها در حوزه مازندران نیز متراکم است و شرایط راه‌ها به‌ویژه در محور‌های کوهستانی نیازمند توجه و احتیاط رانندگان است.

رئیس پلیس راه مازندران افزود: در صورت بررسی شرایط ایمنی از سوی دستگاه‌های مسئول، از جمله مدیریت بحران و راهداری و هماهنگی با حوزه‌های البرز و تهران، احتمال بازگشایی محور کندوان در ساعات آینده وجود دارد؛ اما تاکنون زمان قطعی برای بازگشایی اعلام نشده و تصمیم نهایی پس از جمع‌بندی وضعیت ایمنی مسیر اتخاذ خواهد شد.