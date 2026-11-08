به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با تداوم فعالیت امواج بارشی، تا اواسط وقت روز دوشنبه هفته جاری شاهد بارش متناوب باران و رعدوبرق (در نقاط سردسیر و مرتفع برف) و وزش باد گاهی شدید در اغلب نقاط استان خواهیم بود و براساس هشدار سطح نارنجی صادر شده در مرکز پیش بینی استان در طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها، مه گرفتگی، کاهش دید و لغزندگی در جاده‌های مواصلاتی استان وجود خواهد داشت.

از بعدازظهر روز دوشنبه با خروج سامانه بارشی از منطقه جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد شد که تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.

از لحاظ دمایی از اواخر وقت امروز، شمالی شدن جریانات در منطقه سبب کاهش محسوس دما در سطح استان شده و توده هوای سرد تا پایان هفته در استان ماندگار خواهد بود.