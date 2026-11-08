به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر آباده گفت: تصادف زنجیره‌ای چهار تریلی و پنج خودرو سواری در آزادراه شیراز به اصفهان، ۹ مصدوم برجای گذاشت.

علی سعادتمند گفت: شب گذشته گزارشی مبنی‌بر تصادف زنجیره‌ای چهار تریلی و پنج خودرو سواری در کیلومتر ۱۷۹ آزادراه شیراز_اصفهان به هلال‌احمر اعلام شد.

او افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی هلال‌احمر آباده با خودرو نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر آباده در پایان گفت: این حادثه ۹ مصدوم به همراه داشت که شش مصدوم به صورت سرپایی درمان شدند و سه مصدوم دیگر نیز با همکاری نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.