آتش نشانان ۵ ایستگاه آتش‌نشانیسمنان برای پیشگیری از خسارات احتمالی بارش باران و آب گرفتگی معابر به حالت آماده باش درآمدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ آتش‌پاد علی‌اصغر تاج‌آبادی سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی و شرایط جوی پیش‌رو در سمنان ، در ۴۸ ساعت آینده تمامی ۵ ایستگاه آتش‌نشانی شهر در آماده‌باش کامل به سر می‌برند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا آب‌گرفتگی در سریع‌ترین زمان ممکن به شهروندان خدمت‌رسانی کنند.

وی افزود: علاوه بر آماده‌باش کامل ایستگاه‌ها، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای نقاط حساس شهر انجام شده است و معابر و مناطق مستعد آب‌گرفتگی در شهر سمنان به صورت شبانه‌روزی تحت پایش قرار دارند.

وی در خصوص تجهیزات پیش‌بینی‌شده برای این ماموریت تصریح کرد: تمامی این ایستگاه‌ها و تیم‌های امدادی به تجهیزات کامل از جمله پمپ‌های آب و پمپ‌های کف‌کش مجهز هستند تا در صورت نیاز، عملیات تخلیه آب را با سرعت و دقت انجام دهند.

آتش‌پاد تاج‌آبادی در پایان از شهروندان سمنانی درخواست کرد ضمن رعایت نکات ایمنی در شرایط بارندگی، در صورت مواجهه با هرگونه حادثه آب‌گرفتگی یا حوادث مرتبط، مراتب را بلافاصله به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.