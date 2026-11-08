\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u00a0\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0644\u062d\u0638\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u062f\u06cc\u062f\u0647 \u062c\u0648\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n