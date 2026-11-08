مجوز رسمی تأسیس و فعالیت مرکز نوآوری نیاوران از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برای مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجوز با همکاری و پیگیری‌های ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان هوافضا، حمل‌ونقل و شهرسازی معاونت علمی و مؤسسه فناوری و نوآوری بنیاد تک صادر شده است.

نخستین جلسه شورای راهبری مرکز نوآوری نیاوران با حضور حسین شکری، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان هوافضا، حمل‌ونقل و شهرسازی معاونت علمی، سید امیرحسین گرکانی، رئیس مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی و جمعی از مدعوین و همکاران، در محل این مرکز برگزار شد.

هدف از این جلسه، بررسی ظرفیت‌های زیرساختی این مرکز، تدوین برنامه‌های عملیاتی و ترسیم نقشه راه توسعه فعالیت‌های نوآورانه در صنعت ساختمان، به‌ویژه حوزه مسکن است.

در این نشست، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای تجهیز، آماده‌سازی و بازسازی فضای مرکز نوآوری نیاوران به مساحت ۳۳۰۰ مترمربع ارائه شد و ظرفیت‌ها، امکانات و زیرساخت‌های ایجادشده با هدف بهره‌برداری مؤثر از آنها در توسعه فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه صنعت ساختمان مورد بررسی قرار گرفت.

تمرکز بر حوزه مسکن به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی فعالیت این مرکز، از موضوعات مورد توجه در این جلسه بود. حاضران ضمن بررسی قابلیت‌های موجود برای استقرار و توسعه فعالیت‌های نوآورانه در این حوزه، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره چگونگی بهره‌گیری از زیرساخت‌های مرکز و ظرفیت‌های تخصصی فعالان صنعت ساختمان مطرح کردند.

همچنین اعضای شورای راهبری درباره راهکار‌های تدوین برنامه‌های عملیاتی، تعیین اولویت‌های فعالیت و طراحی سازوکار‌های اجرایی برای تحقق اهداف مرکز به بحث و تبادل نظر پرداختند. ترسیم نقشه راه بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجادشده، تقویت تعامل و همکاری با فعالان صنعت ساختمان و طراحی و اجرای برنامه‌های هدفمند در حوزه مسکن و توسعه این صنعت، از محور‌های اصلی این نشست بود.

مجوز رسمی تأسیس و فعالیت مرکز نوآوری نیاوران از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برای مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی صادر شده است. این مجوز با همکاری و پیگیری‌های ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان هوافضا، حمل‌ونقل و شهرسازی معاونت علمی و مؤسسه فناوری و نوآوری بنیاد تک به دست آمده است.

مرکز نوآوری نیاوران با برخورداری از فضای ۳۳۰۰ مترمربعی و زیرساخت‌های آماده‌شده، ظرفیت ایجاد بستر تعامل میان بازیگران زیست‌بوم نوآوری و فعالان صنعت ساختمان را دارد و قرار است فعالیت‌های آن با تمرکز بر توسعه فناوری، نوآوری و راهکار‌های فناورانه در حوزه مسکن و ساختمان دنبال شود.