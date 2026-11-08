به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی با حضور جمعی از شیعیان و فعالان فرهنگی، مداحان مازندران با هدف پاسداشت زحمات کسانی برگزار شد که سالیان متمادی با صدای سوزناک خود، پیام کربلا را به گوش جهانیان رسانده‌اند.

این مراسم نه تنها فرصتی برای قدردانی، بلکه بستری برای بازخوانی جایگاه مداحان در ساختار ترویج دین بود.

در این همایش، حجت‌الاسلام روحانی امام جمعه بابل، در سخنان خود به تحلیل عمیق جایگاه مداحان پرداخت و با تأکید بر نقش و جایگاه استراتژیک مداحان در جامعه، خاطرنشان کرد: مداحان تنها خوانندگان مداحی نیستند، بلکه از پیام‌آوران اصلی عقاید و ارزش‌های اسلامی محسوب می‌شوند.

امام‌جمعه بابل گفت: مداحی، ابزاری قدرتمند برای تربیت نسل‌های جدید بر اساس آموزه‌های دینی است.

حجت الاسلام روحانی در ادامه، با نگاهی تحلیلی به ویژگی‌های یک مداح، به تبیین انتظارات از مداحان در عصر حاضر پرداخت.

وی با اشاره به ضرورت آگاهی و بصیرت، خاطرنشان کرد که مداحان باید علاوه بر تسلط بر فنون خواندن، از دانش دینی و توجه به نیاز‌های فکری جامعه نیز برخوردار باشند.

امام جمعه بابل افزود: مداح راستین کسی است که بتواند میان سنت‌های اصیل و نیاز‌های روز مخاطب، پیوند برقرار کند و با تکیه بر آموزه‌های صحیح، از انحرافات جلوگیری نماید.این همایش که با احساسات فراوان و دعای خیر برای سلامت و عمر طولانی پیرغلامان همراه بود، بر این نکته تأکید داشتند که حفظ جایگاه مداحان، پاسداشت میراث بزرگ حسینی است.

در پایان، از ۲۰ پیشکسوت مداح که سال‌ها در مسیر خدمت بوده‌اند، تجلیل شد تا این زنجیره خدمت در مسیر حق، همچنان استوار باقی بماند.