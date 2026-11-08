به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۷ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

ساندی تلگراف

لیزا ناندی (وزیر دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس) به توهین به کهنه سربازان متهم شد

ساندی اکسپرس

رفتار ناشایست با نظامیان زخمی

ساندی تایمز

وکیل راسل برندروزنامه نگاران را مجرم خواند

دیلی استار

راسل برندِ متجاوز، یک معتاد جنسی بیمار است

آبزرو

برای ما غیر قابل تصور بود که گروه اقدام برای فلسطین به یک سازمان تروریستی باشد

میل ساندی

کمی بیدنوک (رهبر حزب محافظه کار)، در نظرسنجی‌ها هشت امتیاز از فاراژ رهبر حزب رفورم پیش افتاد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه شریعت

افتتاح ساختمان جدید یک مدرسه در بدخشان

تاکید وزارت اطلاعات و فرهنگ بر حمایت اقتصادی و تقویت فعالیت رسانه‌ها

دروازه شرقی شهر قندهار به بهره‌برداری رسید

ایران در تلاش برای تقویت نیروی پدافند هوایی خود است

مجاهد: خاک افغانستان از وجود خوارج داعش پاک شده است، اما آنها هنوز در پاکستان لانه دارند

تشدید نظارت بر جرایم جنایی در کراچی

روزنامه اطلاعات روز

تیراندازی مرگبار در هلند؛ سه جسد دیگر از خانه مهاجم پیدا شد

در حملات عربستان به یک روستا ۳۳ زن و کودک کشته شدند

ایران و آمریکا از انفجار و حمله به سه کشتی در تنگه هرمز و دریای عمان خبر دادند ـ منابع: یک نظامی پیشین در لوگر به دلیل مشکلات اقتصادی خودکشی کرد

جایگزینی شورای سیاسی به جای رهبر مشکل گشا نیست

روزنامه هشت صبح

قطعی برق ترمینال هرات؛ پول‌های جمع آوری شده از مردم کجا رفته است؟

پلیس ترکیه ۶۳ پناهجوی افغان را بازداشت کرد

اسرائیل در حال ساخت شبکه‌ای از جاده‌ها و پایگاه‌های نظامی در جنوب لبنان است

پاپ، خشونت‌های مرتبط با مواد مخدر را در اروگوئه محکوم کرد

عربستان از رهگیری یک موشک بالستیک حوثی‌ها خبر داد

امارات از نجات ۲۲ خدمه یک کشتی آتش گرفته در دریای عمان خبر داد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

هفتمین اجلاس جهانی رسانه‌ها با حضور نزدیک به ۵۰۰ نماینده از ۳۳۰ رسانه و نهاد بین‌المللی در پکن آغاز شد

چین از حضور نخستین فضانورد خارجی در ایستگاه فضایی خود خبر داد

موشک تجاری سرس-۲ چین با موفقیت چهار ماهواره را در مدار زمین قرار داد

چهل‌وسومین مأموریت علمی چین به قطب جنوب با مشارکت بیش از ۶۰۰ پژوهشگر و متخصص آغاز شد

روزنامه چاینا دیلی

گزارش تازه از افزایش تنش‌های ایران و آمریکا؛ حوادث دریایی در تنگه هرمز و تلاش کشور‌های منطقه برای کاهش تنش‌ها

چین و آمریکا در تماس ویدئویی مقام‌های ارشد اقتصادی دو کشور درباره اختلافات تجاری و محدودیت‌های واشنگتن گفت‌و‌گو کردند

هفتمین اجلاس جهانی رسانه‌ها در پکن با محور نقش رسانه‌ها در عصر هوش مصنوعی آغاز شد

نخستین فضانورد پاکستانی برای حضور در مأموریت سرنشین‌دار چین به ایستگاه فضایی این کشور انتخاب شد

چین چهل‌وسومین مأموریت علمی خود به قطب جنوب را با مشارکت صد‌ها پژوهشگر آغاز کرد

موشک تجاری سرس-۲ چین چهار ماهواره را با موفقیت در مدار قرار داد

روزنامه گلوبال تایمز

پرتاب موفق موشک تجاری سرس-۲ و قرارگیری چهار ماهواره در مدار، توانمندی صنعت فضایی خصوصی چین را تقویت کرد

چین از حضور نخستین فضانورد خارجی در ایستگاه فضایی خود استقبال می‌کند؛ فضانورد پاکستانی در مأموریت آینده شرکت خواهد کرد

چین گزارش نهاد‌های امنیت سایبری هلند درباره حملات سایبری منتسب به این کشور را رد کرد

پکن از واشنگتن خواست تحریم‌های اعمال‌شده علیه دو شرکت چینی را لغو کند و به توافق‌های اقتصادی رهبران دو کشور پایبند باشد

یک شهروند چینی در مرکز شهر ملبورن استرالیا کشته شد؛ کنسولگری چین خواستار پیگیری قضایی و مجازات عامل حادثه شد

حضور گسترده شرکت‌های آمریکایی در نمایشگاه واردات شانگهای

سی‌جی‌تی‌ان

هفتمین اجلاس جهانی رسانه‌ها در پکن با تأکید بر همکاری بین‌المللی و مسئولیت رسانه‌ها در عصر هوش مصنوعی

چین از انتخاب یک فضانورد پاکستانی برای حضور در ایستگاه فضایی این کشور خبر داد

چهل‌وسومین مأموریت علمی چین به قطب جنوب آغاز شد

چین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه دو شرکت چینی را محکوم کرد و واشنگتن را به اصلاح اقدامات خود فراخواند

معاون نخست‌وزیر چین در گفت‌وگوی ویدئویی با وزیر خزانه‌داری و نماینده تجاری آمریکا درباره مسائل اقتصادی و تجاری مذاکره کرد

روزنامه مردم

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین دستورالعمل آغاز روند انتخاب نمایندگان بیست‌ویکمین کنگره ملی حزب را صادر کرد

توسعه کشاورزی و روستایی چین در مسیر ارتقای کیفیت تولید و افزایش درآمد کشاورزان

ارائه خدمات عمومی کارآمدتر برای حل مشکلات و نیاز‌های فوری مردم در مناطق مختلف چین

اصلاح و نوسازی بیش از ۱۶ هزار محله و مجتمع مسکونی قدیمی در شهر‌های چین

بیش از هشت میلیون نفر در سه فصل نخست سال از برنامه‌های آموزش مهارتی یارانه‌ای بهره‌مند شدند

هفتمین اجلاس جهانی رسانه‌ها در پکن برگزار شد؛ تأکید بر همکاری رسانه‌ای و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی

خبرگزاری خدمات چین

رئیس‌جمهور چین در پاسخ به نامه ۱۱۰ دانش‌آموز استرالیایی، بر گسترش دوستی و همکاری میان جوانان دو کشور تأکید کرد

بیش از ۳۲۰ درنای گردن‌سیاه برای گذراندن فصل زمستان وارد دریاچه ناپا در استان یون‌نان شدند

مجموع سفر‌های ورودی و خروجی مسافران از بنادر گوانگ‌جو در جریان صد و چهلمین نمایشگاه واردات و صادرات چین به یک میلیون و ۲۶۰ هزار مورد رسید

وزیر امور خارجه ایران در تماس با همتایان خود از ۱۲ کشور، درباره تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها گفت‌و‌گو کرد

ایران مدعی شد دو موشک به جزیره قشم اصابت کرده و پدافند این کشور یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کرده است

ساوت چاینا مورنینگ پست

ترامپ حملات تازه آمریکا به سامانه‌های پدافندی جزیره قشم را تأیید کرد

قطر برای دستیابی به توافق موقت و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها تلاش می‌کند

رئیس‌جمهور اسرائیل، گادی آیزنکوت را مأمور تشکیل دولت جدید کرد

چین در آستانه کنگره بیست‌ویکم حزب کمونیست بر مقابله با خریدوفروش رأی و دخالت در روند انتخاب نمایندگان تأکید کرد

برنامه جدید دولت چین برای حمایت از بازار مسکن