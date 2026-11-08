کارشناس هواشناسی مازندران از ورود سامانه بارشی گسترده به استان از امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه خبر داد و گفت: اوج بارش‌ها از فردا دوشنبه تا پیش از ظهر سه‌شنبه پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از ورود سامانه بارشی گسترده به مازندران از امروز یکشنبه ۱۷ آبان خبر داد و گفت: اوج فعالیت این سامانه از فردا دوشنبه تا پیش از ظهر سه‌شنبه خواهد بود.

فرجی با بیان اینکه بارش‌ها به‌تدریج از امروز در مناطق مختلف استان آغاز می‌شود، افزود: بیشترین میزان بارندگی در مناطق ساحلی و جلگه‌ای پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق نیمه شرقی استان، مقدار بارش می‌تواند از ۸۰ میلی‌متر فراتر رود.

وی با اشاره به احتمال آبگرفتگی معابر و زیرگذرها، به‌ویژه در روز دوشنبه، گفت: شدت وزش باد نیز در این روز قابل توجه خواهد بود و سرعت باد در برخی مناطق به ۵۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

کارشناس هواشناسی مازندران از کاهش محسوس دما همزمان با فعالیت این سامانه خبر داد و افزود: کاهش دمای شبانه از فردا شب شدت می‌گیرد و حداقل دما در مناطق ساحلی به کمتر از ۱۰ درجه می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که حتی در مناطق پایین‌دست نیز نیاز به استفاده از وسایل گرمایشی احساس خواهد شد.

فرجی با اشاره به وضعیت دریای خزر گفت: دریا امروز مواج و از فردا دوشنبه طوفانی پیش‌بینی می‌شود.