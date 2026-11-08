رئیس کمیسیون بودجه و درآمد‌های پایدار شورای اسلامی شهر یزد، با اشاره به افزایش فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی در سطح شهر، بر ضرورت بازنگری در ضوابط صدور مجوز این واحد‌ها و توجه به ظرفیت معابر، تأمین پارکینگ و پیامد‌های ترافیکی فعالیت آنها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نیکونژاد با بیان اینکه مسئله اصلی، اصل فعالیت این فروشگاه‌ها نیست، بلکه نحوه استقرار و جانمایی آنها در سطح شهر است، اظهار کرد: در فرآیند صدور مجوز باید ظرفیت زیرساختی محدوده، وضعیت دسترسی‌ها، امکان تأمین پارکینگ و میزان تأثیر فعالیت این واحد‌ها بر ترافیک و ایمنی معابر مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: نبود فضای مناسب برای پارک خودرو‌های مشتریان، موجب ایجاد گره‌های ترافیکی و افزایش زمان سفر در محلات را به دنبال دارد.

رئیس کمیسیون بودجه و درآمد‌های پایدار شورای اسلامی شهر یزد، تردد خودرو‌های سنگین حمل کالا را از دیگر چالش‌های فعالیت این واحد‌ها دانست و گفت: در صورت پیش‌بینی نشدن فضای اختصاصی برای بارگیری و تخلیه کالا، تردد کامیونت‌ها و تریلر‌های توزیع کالا در معابر عمومی، به‌ویژه در ساعات اوج ترافیک، می‌تواند موجب اختلال در رفت‌وآمد و افزایش خطر تصادفات رانندگی شود.

نیکونژاد در پایان، بازنگری در ضوابط صدور مجوز، الزام به ارائه پیوست ترافیکی، تعیین فاصله استاندارد میان این واحد‌ها و تأمین پارکینگ و فضای اختصاصی بارگیری را از ضرورت‌های مدیریت شهری دانست و تأکید کرد: حمایت از فعالیت‌های اقتصادی باید هم‌زمان با توجه به ظرفیت زیرساخت‌های شهری و در نظر گرفتن هزینه‌های تحمیل‌شده به شهر در فرآیند صدور مجوز و تعیین عوارض صورت گیرد.