مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از بهره‌برداری از ۴۴۵ کیلومتر از مسیر کریدور بزرگراهی شمال‌غرب کشور در این استان خبر داد و بر تداوم عملیات اجرایی طرح های باقی‌مانده، از جمله پل استراتژیک قره‌تپه، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پیمان آرامون افزود: از مجموع ۵۱۶ کیلومتر مسیر اختصاص یافته به این استان در کریدور بزرگراهی شمال‌غرب، تاکنون ۴۴۵ کیلومتر آن تکمیل شده و عملیات اجرایی ۴۲ کیلومتر دیگر نیز به صورت همزمان در حال انجام است.

او با اشاره به اهمیت زیرساختی این طرح، بر روند ساخت پل «قره‌تپه» تأکید کرد و افزود: با توجه به قرارگیری این پل در مسیر ترانزیتی و محل تقاطع با خطوط راه‌آهن، عملیات احداث آن با رعایت دقیق‌ترین الزامات مهندسی در حال پیشرفت است.

آرامون همچنین با اشاره به پایداری طرح های عمرانی استان در شرایط دشوار، خاطرنشان کرد که برخلاف گذشته، هیچ‌یک از طرح‌های راه‌سازی استان متوقف نشده‌اند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی این استان در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خواستار شتاب‌بخشی به روند توسعه مسیر‌های جاده‌ای شد.