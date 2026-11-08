به گزارش خبرگزاری صداوسیما در اطلاعیه سامانه جامع عرضه خودرو‌های وارداتی آمده است؛ به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می‌رساند که از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ می‌توانند یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه salecars.ir، به نام "خودرو وارداتی" وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود نمایند.

بدیهی است متقاضیانی که با عناوینی غیر از عنوان مذکور اقدام به وکالتی نمودن حساب می‌نمایند، امکان ثبت نام نخواهند داشت و سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص موضوع مذکور ندارد.

شایان ذکر است پس از وکالتی کردن حساب (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) تا روز چهار‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ امکان ورود به سامانه و انتخاب دو اولویت خودرو برای متقاضیان به نشانی salecars.ir فراهم خواهد شد.