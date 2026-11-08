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بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی دور جدید ثبتنام ویژه آبان ۱۴۰۵ از امروز یکشنبه آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما در اطلاعیه سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی آمده است؛ به اطلاع کلیه متقاضیان محترم میرساند که از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ میتوانند یکی از حسابهای خود را نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه salecars.ir، به نام "خودرو وارداتی" وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود نمایند.
بدیهی است متقاضیانی که با عناوینی غیر از عنوان مذکور اقدام به وکالتی نمودن حساب مینمایند، امکان ثبت نام نخواهند داشت و سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص موضوع مذکور ندارد.
شایان ذکر است پس از وکالتی کردن حساب (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ امکان ورود به سامانه و انتخاب دو اولویت خودرو برای متقاضیان به نشانی salecars.ir فراهم خواهد شد.