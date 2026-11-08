معاون اول قوه قضائیه در ویراستی، وحدت حول محور رهبری معظم انقلاب را پشتوانه اقتدار کشور و ضرورتی عقلانی و سرمایه‌ای راهبردی دانست و بر پاسداری آحاد مردم، به‌ویژه کارگزاران و تریبون‌داران، از وحدت ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون اول قوه قضائیه در ویراستی نوشت: یک محور، یک ملت، یک اراده؛ این معادله اقتدار ایران اسلامی است.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی افزود: وحدت و انسجام ملت، در زمره کارآمدترین و مؤثرترین مؤلفه‌های بازدارندگی در برابر دشمن است.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: آحاد مردم، به‌ویژه کارگزاران و بالاخص تریبون‌داران، ضروری است که پاسدار و حامی وحدت ملی باشند و از هر آنچه که سبب تفرق و تشتت می‌شود و در صفوف مستحکم و به‌هم‌پیوسته ملت ایران رخنه و انشقاق ایجاد می‌کند، به جد پرهیز و احتراز کنند.