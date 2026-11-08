به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کمیته امداد شهرستان رودان گفت: این تسهیلات با همکاری صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت به ۳۸۲ نفر از مددجویان و نیازمندان پرداخت شده است.

موسی صادقی افزود: تسهیلات پرداخت شده در سرفصل‌های اشتغال، مسکن، وام ضروری، فرهنگی و سفر زیارتی است.

وی هدف از کمک مالی به مددجویان را توانمندسازی و رفع چالش‌های اقتصادی و معیشتی جامعه تحت پوشش عنوان کرد.

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