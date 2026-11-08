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رامه بالا از توابع شهرستان آرادان با ۳۲.۷ میلیمتر بارندگی بیشترین بارش باران در شبانه روز گذشته استان سمنان را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان سمنان مجن با ۱۹.۸ میلیمتر و ایوانکی با ۱۹.۶ میلیمتر بارندگی پس از رامه بالا بیشترین نصاب بارش باران در شبانه روز گذشته استان سمنان را از آن خود کردند .
سایر مناطق این استان بارندگی کمتر از ۱۹ میلیمتر داشتند.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان هم درباره خسارتهای احتمالی فعالیت سامانه بارشی و وزش باد از شنبه تا دوشنبه هشدار نارنجی اعلام کرد.
در این مدت تقویت فعالیت سامانه بارشی، در ارتفاعات و نواحی شمالی رگبار باران گاهی رعدوبرق و احتمال تگرگ، مه آلودگی در محورهای شمالی، احتمال رواناب و سیلاب نقطهای پیش بینی شده است.
ایرج مصطفوی افزود: کاهش نسبی دما بین۵ تا ۷درجه در روز دوشنبه۱۸ آبان هم دور از انتظار نیست.