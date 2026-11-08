به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان سمنان مجن با ۱۹.۸ میلیمتر و ایوانکی با ۱۹.۶ میلیمتر بارندگی پس از رامه بالا بیشترین نصاب بارش باران در شبانه روز گذشته استان سمنان را از آن خود کردند .

سایر مناطق این استان بارندگی کمتر از ۱۹ میلیمتر داشتند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان هم درباره خسارت‌های احتمالی فعالیت سامانه بارشی و وزش باد از شنبه تا دوشنبه هشدار نارنجی اعلام کرد.

در این مدت تقویت فعالیت سامانه بارشی، در ارتفاعات و نواحی شمالی رگبار باران گاهی رعدوبرق و احتمال تگرگ، مه آلودگی در محور‌های شمالی، احتمال رواناب و سیلاب نقطه‌ای پیش بینی شده است.

ایرج مصطفوی افزود: کاهش نسبی دما بین۵ تا ۷درجه در روز دوشنبه۱۸ آبان هم دور از انتظار نیست.