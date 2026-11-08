به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان سروستان گفت: در ساعت ۲۰:۵۴ شنبه ۱۶ آبان‌ماه، گزارشی مبنی‌بر تصادف خودرو سواری پژو با تریلی در کیلومتر ۴۰ محور شیراز‌_‌سروستان به هلال‌احمر اعلام شد.

سیداحمدقریشی افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلال‌احمر سروستان با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه سه مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از رسیدن به محل حادثه، ارزیابی، تثبیت صحنه و رهاسازی مصدوم و کمک‌های اولیه را انجام و مصدومان را به عوامل اورژانس تحویل دادند.