استاندار گیلان با تاکید بر ارتقای کیفیت زندگی و تقویت امید در جامعه برای کاهش ورودی زندان‌ها، گفت: زندانیان باید با فراگیری مهارت‌های شغلی، برای بازگشت به زندگی اجتماعی آماده شوند.

زندانیان باید با کسب مهارت، برای بازگشت به جامعه آماده شوند

زندانیان باید با کسب مهارت، برای بازگشت به جامعه آماده شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در نشست شورای اجتماعی استان، با تأکید بر ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، گفت: کاهش آسیب‌هایی از جمله اعتیاد، طلاق و خودکشی به برنامه‌ریزی منسجم دستگاه‌های مسئول نیاز دارد و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باید در اولویت اقدامات اجتماعی قرار گیرد.

وی با اشاره به ارتباط شرایط اقتصادی و اجتماعی با جمعیت کیفری، افزود: زندان را می‌توان برآیند بخشی از ناکارآمدی‌های اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی دانست و کاهش نرخ بیکاری، تقویت امید در جامعه و بهبود شرایط زندگی می‌تواند زمینه کاهش ورود افراد به زندان را فراهم کند.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت توانمندسازی زندانیان برای بازگشت به زندگی اجتماعی گفت: با همکاری سازمان زندان‌ها و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، زمینه مهارت‌آموزی زندانیان فراهم شده است تا این افراد پس از آزادی بتوانند آسان‌تر به جامعه و بازار کار بازگردند.

هادی حق‌شناس همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، در توسعه آموزش‌های مهارتی زندانیان مشارکت کنند و افزود: فراهم‌سازی زمینه اشتغال و توانمندسازی این افراد باید با هدف تسهیل بازگشت آنان به زندگی اجتماعی دنبال شود.

ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان

استاندار گیلان با تأکید بر ممنوعیت به‌کارگیری کودکان در مشاغل و فعالیت‌های آسیب‌زا، بر ضرورت شناسایی و ساماندهی کودکان کار و کودکان خیابانی از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت سلامت دانش‌آموزان، از اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان خواست در اجرای شبکه سراج اهتمام جدی داشته باشد و افزود: مسائل بهداشتی و روانی دانش‌آموزان باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود و حمایت از آنان تا بازگشت به شرایط عادی ادامه یابد.

تأکید بر ساماندهی مدیریت پسماند و مقابله با زباله‌گردی غیرمجاز

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شناسایی ۷ پهنه پسماندی در استان، گفت: ساماندهی مدیریت پسماند به برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای بهبود جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت زباله نیاز دارد.

وی با بیان اینکه تفکیک و بازیافت پسماند می‌تواند ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کند، افزود: می‌توان از درآمد‌های حاصل از این فعالیت‌ها، برای پیشبرد طرح‌های لندفیل و تکمیل زیرساخت‌های مدیریت پسماند استفاده کرد.

حق‌شناس همچنین با تأکید بر ضرورت مقابله با زباله‌گردی غیرمجاز و ساماندهی محل‌های دپوی غیراصولی پسماند، خواستار ایفای مسئولیت سازمان مدیریت پسماند استان در این حوزه شد.

برگزاری رویداد «شهروند ارزشمند» در گیلان

در ادامه این جلسه، علی فتح‌اللهی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، از برگزاری رویداد «شهروند ارزشمند» در استان خبر داد و گفت: شهروندان گیلانی می‌توانند افراد شایسته را برای حضور در این رویداد معرفی کنند و امکان خوداظهاری نیز برای متقاضیان فراهم شده است.

وی با اشاره به استقبال شهروندان از این رویداد، افزود: علاقه‌مندان تا پایان آذرماه فرصت دارند افراد موردنظر خود را معرفی کنند و پس از طی مراحل داوری، ۱۱ شهروند ارزشمند استان در بهمن امسال معرفی خواهند شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان همچنین «جنگ و تاب‌آوری» را از بخش‌های ویژه رویداد امسال عنوان کرد.