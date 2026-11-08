فرمانده انتظامی شهرستان جاسک استان هرمزگان از کشف ۱۱۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل حشیش، شیشه و ماری‌جوانا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ اکبر انصاری فرمانده انتظامی شهرستان جاسک استان هرمزگان گفت: پس از دریافت گزارش نگهداری مواد مخدر توسط فردی در یکی از مناطق روستایی شهرستان جاسک، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پس از اقدام اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، با تشکیل تیم عملیاتی و گرفتن مجوز قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از منزل متهم، موفق به کشف ۴۶ کیلوگرم حشیش، ۳۱ کیلوگرم شیشه و ۴۲ کیلوگرم ماری‌جوانا شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاسک: در این عملیات پنج نفر از افراد مرتبط با این پرونده شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قضایی روانه زندان شدند.

همچنین سرهنگ آقاعلی یوسف وند فرمانده انتظامی شهرستان میناب نیز از دستگیری ۶ عضو یک باند خرید و فروش مواد مخدر و کشف بیش از ۶ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و سنتی از نوع شیشه و تریاک در این شهرستان خبر داد.

وی افزود : مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان میناب با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی از فعالیت یک باند خرید و فروش مواد مخدر در این شهرستان مطلع شدند و شناسایی و دستگیری اعضای آن را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ آقاعلی یوسف وند ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و تشکیل تیم‌های عملیاتی، به محل‌های فعالیت متهمان اعزام شدند و در چند عملیات جداگانه، ۶ نفر از اعضای این باند را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب با اشاره به بازرسی از منازل و خودرو‌های متهمان تصریح کرد: در این عملیات‌ها، پنج کیلو و ۲۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و یک کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد.

وی گفت: چهار دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان که در امر قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف شد.

سرهنگ یوسف وند افزود: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.