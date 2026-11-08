معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از ثبت و معرفی ۳۰۰ طرح از سوی هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی به ارزش مجموع ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عبدالمجید عربی با اشاره به روند حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی اظهار کرد: در راستای تقویت زیرساخت‌های تولید، حمایت از کارگاه‌های صنایع‌دستی، توسعه مشاغل خرد و خانگی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، تاکنون ۳۰۰ طرح در حوزه‌های مختلف صنایع‌دستی استان در چارچوب تسهیلات تبصره ۱۵ ماده ۹۵ ثبت و برای بهره‌مندی از حمایت‌های مالی معرفی شده‌اند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد افزود: مجموع ارزش تسهیلات درخواستی این طرح‌ها بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد تومان، معادل یک هزار میلیارد ریال است که می‌تواند نقش مؤثری در رونق فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی هنرمندان صنایع‌دستی استان داشته باشد.

عربی با تأکید بر جایگاه صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و هویتی استان تصریح کرد: حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی، علاوه بر صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی، در ایجاد اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد محلی، توسعه کارآفرینی و افزایش سهم محصولات بومی در بازار‌های داخلی و خارجی نقش مؤثری دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع رشته‌های صنایع‌دستی در استان یزد و ظرفیت ارزشمند هنرمندان در شهر‌ها و روستا‌های مختلف، بهره‌گیری از منابع حمایتی و تسهیلات بانکی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت کارگاه‌های تولیدی، افزایش توان اقتصادی هنرمندان و ارتقای جایگاه صنایع‌دستی استان در عرصه ملی و بین‌المللی باشد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، زمینه پرداخت سریع تسهیلات به طرح‌های واجد شرایط فراهم شود و این حمایت‌ها به افزایش تولید، تثبیت اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان منجر شود.